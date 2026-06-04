В Москве неизвестный распылил газ в лицо прохожему и угрожал оружием
В столице полицейские задержали мужчину, который распылил слезоточивый газ в лицо прохожему. Подробности сообщает ГУ МВД по Москве.
Инцидент произошёл в районе Орехово-Борисово Северное. В полицию обратился житель Московской области. Он рассказал, что неизвестный в Борисовском проезде из хулиганских побуждений распылил ему в лицо содержимое газового баллончика и угрожал предметом, похожим на огнестрельное оружие.
Прибывшие полицейские задержали 38-летнего ранее судимого местного жителя. Они изъяли у него газовый баллончик и пневматический пистолет. Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве, он заключён под стражу.
Накануне суд оправдал 91-летнего жителя Краснодарского края по делу о педофилии. Судья вынес оправдательный приговор в связи с состоянием здоровья обвиняемого.
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