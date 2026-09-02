Россиянин насиловал детей, снимая с ними порно и подсаживая на наркотики
В Липецкой области суд приговорил 41-летнего мужчину за преступления против несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, он насиловал детей, развращал их, снимал с ними порно и склонял к употреблению наркотиков.
Двое пострадавших стали жертвами изнасилования. Одному из них на момент преступления не исполнилось 14 лет. Установлено, что злоумышленник привлёк одну из жертв к участию в съёмках порнографического содержания.
Кроме того, он убеждал несовершеннолетнего употреблять наркотические вещества. Общее количество пострадавших не сообщается. Всего мужчина совершил пять преступлений. Суд признал его виновным по нескольким статьям УК РФ.
По совокупности правонарушений судья назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого, он пройдёт лечение у психиатра по месту отбывания срока.
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