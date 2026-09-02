Россиянин насиловал детей, снимая с ними порно и подсаживая на наркотики

02 сентября 2026, 19:15

Суд приговорил жителя Липецкой области к 23 годам за преступления против детей

Фото: Istock/Vladimir Cetinski

В Липецкой области суд приговорил 41-летнего мужчину за преступления против несовершеннолетних. Как сообщает пресс-служба судебной системы региона, он насиловал детей, развращал их, снимал с ними порно и склонял к употреблению наркотиков.