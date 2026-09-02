В Башкирии бизнесмен отправил должника в вырытую могилу, а помогали ему школьники

02 сентября 2026, 16:54

В Башкирии осудили мужчину, который использовал подростков для мести знакомому

Фото: Istock/AMilkin

В Башкирии местный бизнесмен организовал жестокую расправу над своим знакомым из-за личного конфликта. Подробности приводит Telegram-канал Baza.