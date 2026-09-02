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В Башкирии бизнесмен отправил должника в вырытую могилу, а помогали ему школьники

В Башкирии осудили мужчину, который использовал подростков для мести знакомому
Фото: Istock/AMilkin

В Башкирии местный бизнесмен организовал жестокую расправу над своим знакомым из-за личного конфликта. Подробности приводит Telegram-канал Baza.



Поводом послужила ссора, в ходе которой потерпевший нагрубил и нанёс удары обидчику. Мужчина разработал план мести в ту же ночь и привлёк к его исполнению собственного 16-летнего сына и двух его приятелей.

Подростки выследили жертву возле дома, напали на неё с арматурой, избили и сломали ей рёбра и нос. Затем злоумышленники поместили пострадавшего в багажник автомобиля, вывезли на кладбище и заставили спуститься в заранее вырытую могилу.

Суд признал организатора нападения виновным и приговорил его к 4,5 годам колонии. Несовершеннолетние соучастники получили по шесть месяцев условного срока каждый.

Ольга Щелокова

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