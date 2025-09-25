Российский участковый обложил данью мигрантов с коммерсантами и поплатился

25 сентября 2025, 20:28

В Петербурге участковый получил девять лет колонии за взятки

Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Петербурге бывшего участкового уполномоченного Андрея Ремизова признали виновным в систематическом вымогательстве взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в своём Telegram-канале.