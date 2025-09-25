Достижения.рф

Российский участковый обложил данью мигрантов с коммерсантами и поплатился

В Петербурге участковый получил девять лет колонии за взятки
Фото: iStock/Oksana Kalinina

В Петербурге бывшего участкового уполномоченного Андрея Ремизова признали виновным в систематическом вымогательстве взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в своём Telegram-канале.



По данным следствия, Ремизов обложил «данью» коммерсантов и мигрантов, требуя ежемесячные выплаты за возможность работать без регистрации юридического лица и отсутствия патента у нелегальных работников. Размер «покровительства» варьировался от 5 до 75 тысяч рублей в месяц.

Экс-полицейского приговорили к девяти годам колонии по делу о взяточничестве и ​превышении должностных полномочий.

Также отмечается, что Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание бывшему заместителю начальника отдела МВД по Мелеузовскому району Александру Заварзину, ранее осужденному за взятки.

Анастасия Чинкова

