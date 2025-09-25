Российский участковый обложил данью мигрантов с коммерсантами и поплатился
В Петербурге бывшего участкового уполномоченного Андрея Ремизова признали виновным в систематическом вымогательстве взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в своём Telegram-канале.
По данным следствия, Ремизов обложил «данью» коммерсантов и мигрантов, требуя ежемесячные выплаты за возможность работать без регистрации юридического лица и отсутствия патента у нелегальных работников. Размер «покровительства» варьировался от 5 до 75 тысяч рублей в месяц.
Экс-полицейского приговорили к девяти годам колонии по делу о взяточничестве и превышении должностных полномочий.
Также отмечается, что Верховный суд Башкортостана ужесточил наказание бывшему заместителю начальника отдела МВД по Мелеузовскому району Александру Заварзину, ранее осужденному за взятки.
