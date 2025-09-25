В Башкирии раскрыли два взаимосвязанных убийства с разницей в 11 лет
В Башкирии следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек. Преступления, совершённые с разницей в 11 лет, оказались тесно связаны между собой.
В мае 2025 года обвиняемый распивал спиртные напитки с одним из погибших в своей квартире. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого хозяин жилья смертельно избил гостя. Чтобы скрыть следы преступления, фигурант расчленил тело, однако избавиться от всех улик не успел. Жалобы соседей на неприятный запах заставили правоохранителей прибыть на место, где злоумышленника задержали.
Как сообщает РЕН ТВ, при проверке на причастность к похожему делу 2014 года следователи выяснили, что в ноябре того же года в той же комнате обвиняемый вместе с двумя приятелями также употреблял алкоголь. В ходе ссоры одного из них убили и расчленили, после чего останки уничтожены. Второй свидетель долгое время скрывался, однако недавно был найден и дал показания.
Расследование, растянувшееся на более чем десять лет, подошло к концу. В ближайшее время материалы дела направят в суд, сообщили в СК РФ по Башкирии.
Читайте также: