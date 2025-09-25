В Башкирии раскрыли два взаимосвязанных убийства с разницей в 11 лет

25 сентября 2025, 19:31

В Башкирии закрыли дело об убийстве двух человек 44-летним местным жителем

Фото: iStock/Dzurag

В Башкирии следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек. Преступления, совершённые с разницей в 11 лет, оказались тесно связаны между собой.