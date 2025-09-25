«Я тебе сейчас рот порву»: избитая неадекватом жительница Подольска раскрыла детали произошедшего
Женщина, которую неадекват избил на глазах у ребёнка в Подольске, раскрыла РЕН ТВ детали произошедшего.
Светлана Чепурная отметила, что её сын имеет особенности развития. Мальчик закричал, когда они стояли на кассе самообслуживания. Находящийся рядом незнакомец наклонился к ребёнку и начал нецензурно выражаться.
«Говорит: "Я тебе челюсть сломаю и твоей матери". Я говорю: "Что ты сказал?" А он послал меня», – поделилась пострадавшая.На выходе из магазина мужчина снова обматерил Светлану и её сына. Как только женщина подошла ближе, он ударил её локтём по лицу, а затем нанёс ещё один удар, в результате которого Чепурная упала на пол.
Прибывшие на место врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь.
В отношении агрессора, которого уже задержали, возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.