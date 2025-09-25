«Я тебе сейчас рот порву»: избитая неадекватом жительница Подольска раскрыла детали произошедшего

25 сентября 2025, 18:35

РЕН ТВ: избитая неадекватом в Подольске женщина рассказала о произошедшем

Фото: iStock/lolostock

Женщина, которую неадекват избил на глазах у ребёнка в Подольске, раскрыла РЕН ТВ детали произошедшего.





Светлана Чепурная отметила, что её сын имеет особенности развития. Мальчик закричал, когда они стояли на кассе самообслуживания. Находящийся рядом незнакомец наклонился к ребёнку и начал нецензурно выражаться.





«Говорит: "Я тебе челюсть сломаю и твоей матери". Я говорю: "Что ты сказал?" А он послал меня», – поделилась пострадавшая.