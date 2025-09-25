Достижения.рф

Неизвестные в масках устроили стрельбу в российском отеле

Неизвестные в масках стреляли из травмата в отеле Новосибирска
Фото: iStock/A_N

Вечером четверга, 25 сентября, в новосибирском отеле Grand Autograph произошла стрельба. Об этом сообщает местный портал Ngs.ru.



По словам очевидцев, нападавшие были в масках. Сначала в отель зашла толпа, затем начались выстрелы и возникло задымление. Вскоре несколько человек покинули здание и направились к белой машине. После звонка на адрес выехали силовики.

Позже детали конфликта появились в местном МВД. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что стреляли, предположительно, из травматического оружия. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем. Информация о пострадавших не приводится.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали троих мужчин, устроивших перестрелку на Дунайском проспекте.

Лидия Пономарева

