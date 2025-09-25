Неизвестные в масках устроили стрельбу в российском отеле
Вечером четверга, 25 сентября, в новосибирском отеле Grand Autograph произошла стрельба. Об этом сообщает местный портал Ngs.ru.
По словам очевидцев, нападавшие были в масках. Сначала в отель зашла толпа, затем начались выстрелы и возникло задымление. Вскоре несколько человек покинули здание и направились к белой машине. После звонка на адрес выехали силовики.
Позже детали конфликта появились в местном МВД. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что стреляли, предположительно, из травматического оружия. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем. Информация о пострадавших не приводится.
