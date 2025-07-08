Российский учитель 10 лет усыновлял сирот из детдома и снимал с ними порно
В Свердловской области осудят учителя информатики из поселка Тугулым, обвиняемого в изнасиловании сирот из детского дома и съемке порно с их участием. Об этом сообщает E1.RU.
Десять лет подряд педагог брал опеку над детьми и развращал их. Ему вменили статьи об изготовлении и вовлечении несовершеннолетних в создание порнографии, а также развратных действиях в отношении двух и более детей. На данный момент потерпевшими признаны восемь сирот, но их число может достигать тридцати.
Преступление вскрылось после обращения жены одного из приемных сыновей. Следователи провели обыски по месту жительства мужчины, обнаружив в его компьютере фото- и видеоматериалы, которые послужили главными доказательствами его вины.
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