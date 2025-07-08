Российский учитель 10 лет усыновлял сирот из детдома и снимал с ними порно

08 июля 2025, 11:02

В Свердловской области учитель 10 лет брал под опеку сирот и снимал с ними порно

Фото: iStock/kieferpix

В Свердловской области осудят учителя информатики из поселка Тугулым, обвиняемого в изнасиловании сирот из детского дома и съемке порно с их участием. Об этом сообщает E1.RU.