Российский учитель мастурбировал на школьниц

В Пермском крае задержали мастурбировавшего на школьниц учителя

В Пермском крае правоохранители задержали преподавателя одной из школ, которого подозревают в совершении действий сексуального характера в стенах учебного заведения. В пресс-службе следственного управления СКР по Прикамью сообщили, что инцидент попал на видео, снятое учениками.





В целях этики агентство URA.RU публиковать запись не стало. По данным ведомства, в отношении педагога возбудили уголовное дело. Какую именно статью вменили фигуранту, в управлении не раскрыли. Силовики уточнили, что расследование начали «По информации в СМИ».



Ранее в одном из телеграм-каналов появился ролик, авторы которого утверждали, что учитель мастурбировал при семиклассницах. Сами школьницы сообщают, что преподаватель информатики «занимается этим уже не первый раз».



