Российский вертолет нанес удар по дислокации ВСУ вблизи Курска

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Российский вертолет Ка-52 атаковал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.
«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52 нанес удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», – отмечается в сообщении.
После нанесения удара вертолет совершил противоракетные маневры, сбросил тепловые ловушки и благополучно вернулся в точку взлета». В ведомстве подчеркнули, что в результате вылета были уничтожены бронетехника и личный состав ВСУ.
Ранее сообщалось, что не менее 20 боевиков ВСУ, пытавшихся направиться в сторону Курской области, были нейтрализованы под Глуховом в Сумской области. Это произошло в результате удара с применением фугасных авиабомб.
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Александр Климов