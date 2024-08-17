«Ланцет» уничтожил самоходную установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область

Видео: Минобороны России
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил самоходную артустановку ВСУ в Сумской области на границе с Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что с помощью средств военной разведки военные обнаружили в лесополосе у госграницы самоходную артиллерийскую установку, с помощью которой ВСУ наносили удары по Белгородской области.
В результате прямым попаданием «Ланцета» эта установка была успешно уничтожена. Средства воздушной разведки подразделения войск «Север» в режиме реального времени контролировали удар.
Ранее оборонное ведомство сообщало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области.
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В результате прямым попаданием «Ланцета» эта установка была успешно уничтожена. Средства воздушной разведки подразделения войск «Север» в режиме реального времени контролировали удар.
Ранее оборонное ведомство сообщало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области.
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Анастасия Чинкова