Ми-28НМ уничтожил противотанковыми ракетами бронетехнику в Курской области

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Боевой вертолет Ми-28НМ нанес ночной удар по бронетехнике ВСУ в Курской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда» в своем телеграм-канале. Отмечается, что цели поразили при помощи противотанковых ракет.
По информации издания, украинской бронетехнике не удалось скрыться от тепловизора и ПНВ, после чего разведка доложила о полном уничтожении целей.
Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ начали перегруппировку войск в Курской области для того, чтобы нанести новый удар на другом участке. По его данным, украинские военные приняли такое решение из-за неудач на нынешнем направлении.
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Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ начали перегруппировку войск в Курской области для того, чтобы нанести новый удар на другом участке. По его данным, украинские военные приняли такое решение из-за неудач на нынешнем направлении.
«Сегодня, поняв, что они не могут передвигаться на том участке, куда они уже зашли, я так понял, что они занимаются перегруппировкой. И в ближайшее время, <...> они будут наносить удар на другом участке, тоже чтобы попытаться зайти оттуда», — отметил генерал-майор.Читайте также:
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