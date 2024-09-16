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Командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид, как сообщают «Известия», заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области «давно потеряли человеческий облик», отметив, что они ужасно относятся к россиянам.
«Какое-то животное обращение, они и похищали людей и куда-то вывозили и убивали, что только не делали. Они человеческий облик давно потеряли. Но за содеянное им придется ответить», — рассказал российский военный.
По его словам, пленные украинские солдаты, с которыми он беседовал, утверждали, что были захвачены и мобилизованы на улице, а затем прошли подготовку в Германии или Великобритании. По его словам, большинство из них были переброшены с направления Авдеевки в Курскую область.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал целью наступления ВСУ на Курскую область переброску российских войск. Он также подчеркнул, что нападение на приграничный российский регион является опасной операцией.
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Александр Климов