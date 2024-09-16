Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для наступления на Курскую область как иностранных наемников, так и частные военные компании (ЧВК), в том числе американскую Forward Observation Group (FOG), пишут «Известия».
«Да, в первый день они были, но это не просто иностранный или грузинский легионы, где служат поляки или грузины. Здесь были серьезные ЧВК, так называемые FOG и иностранные компании Великобритании. Но они отсюда дружно свалили», – сообщил он.
По словам российского военного, иностранным наемникам, привыкшим воевать в идеальных условиях, было обещано одно, но на деле вышло другое, и они оказались не готовы к такому бою.
По словам Аида, при наступлении на Курскую область ВСУ также использовали советскую и западную военную технику.
Читайте также:
Алаудинов заявил о роли западных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область
Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами
Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео
Александр Климов