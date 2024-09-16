Российский военный заявил об использовании Киевом ЧВК для вторжения в Курскую область

Издевательство над 15-летней девочкой-подростком в Уфе началось после того, как отец бросил семью и уехал за границу. Помочь вызвался сердобольный друг папы – 44-летний Руслан. Его поддержка тогда казалась спасительной удачей. Этим и воспользовался негодяй для манипуляций и угроз. Подробности истории с двухлетним насилием над подростком читайте в материале «Радио 1».