Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что представители западных частных военных компаний (ЧВК) сыграли ключевую роль в организации атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
Алаудинов утверждает, что операция по вторжению в Курскую область была «срежиссирована» под руководством иностранцев, а ЧВК из стран НАТО непосредственно занимались доставкой украинских бойцов на российскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости. Он добавил, что среди иностранных наемников были и военнослужащие стран НАТО, что подтверждает участие большого количества иностранных специалистов в операции.
Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на курском направлении, заявив, что с начала вторжения в Курскую область украинские войска понесли потери более 11 400 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.
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Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на курском направлении, заявив, что с начала вторжения в Курскую область украинские войска понесли потери более 11 400 военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.
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Елена Перлова