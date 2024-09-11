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Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео

Штурм села Снагость в Курской области российскими десантниками попал на видео
11 сентября 2024, 01:50
Фото: istock/Ton Photograph

Фото: istock/Ton Photograph

Видеозапись штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками появилась в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
На кадрах видно, как колонна бронетехники, возглавляемая танком и боевой машиной десанта (БМД), двигается по дороге, затем выезжает на поле и врывается в населенный пункт. Машины оснащены специальными антидроновыми козырьками.

По информации авторов канала, операцию проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели выстроить оборону в селе, что позволило российским десантникам прорваться в центр Снагости без потерь в технике.



Когда было снято видео, не уточняется. Ранее, 19 августа, проходила информация об освобождении Снагости от ВСУ, однако с тех пор оперативная обстановка могла измениться.

По данным различных источников, 10 сентября Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области, за несколько часов освободив около десяти населенных пунктов. Официальные комментарии от Минобороны РФ по поводу операции пока отсутствуют.

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#контрнаступление
Полковник раскрыл секрет быстрого продвижения ВС России в зоне спецоперации
Матвийчук: ускорение ВС РФ связано с изменением тактики и проблемами ВСУ
11 сентября 2024, 02:11

Фото: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами. Матвийчук в интервью Lenta.ru. отметил, что теперь российские войска продвигаются на полтора-два километра в сутки, а иногда — до четырех. Это, по его словам, свидетельствует о прорыве оборонительных линий ВСУ в районах Покровска, Часова Яра и Угледара.

Он также указал на ежедневные сводки Минобороны, подтверждающие эти успехи. Полковник подчеркнул, что ключ к продвижению заключался в изменении тактики: российские силы отказались от лобовых атак в пользу маневров, заходов в тыл противника и использования подкопов, что позволило эффективнее разрушать оборонительные рубежи Украины.

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Times: США могут разрешить Украине удары вглубь России в ближайшие недели
11 сентября 2024, 02:08

Фото: Минобороны РФ

США рассматривают возможность отмены запрета на удары украинских Вооруженных сил по территории России в ближайшие недели. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
Некоторые представители администрации США уже поддерживают такую инициативу, однако им предстоит убедить остальную часть Белого дома, включая президента Джо Байдена, в необходимости этого шага. Ожидается, что окончательное решение может быть принято до начала заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится 22-23 сентября в Нью-Йорке.

Президент Байден ранее уже заявил, что рассматривается возможность предоставления Украине разрешения на использование дальнобойного вооружения для атак на российскую территорию. По данным Politico, украинские власти готовят список потенциальных целей на территории РФ, который может быть представлен американскому руководству как часть попыток снять ограничения на подобные удары.

Официального подтверждения со стороны Белого дома пока не поступало.

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Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием
11 сентября 2024, 01:21

Президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

«Мы работаем над этим прямо сейчас», — ответил Байден на вопрос журналистов о возможности таких ударов.
Ранее западные СМИ сообщали, что США могут в ближайшее время позволить Киеву наносить удары вглубь РФ. Некоторые представители администрации уже поддержали эту идею и стараются убедить Байдена принять соответствующее решение.

Ожидается, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита на Украину может передать это разрешение официальному Киеву. Однако, официальная позиция Белого дома пока не подтверждает такую стратегию, опасаясь эскалации конфликта.

Россия предупреждает, что дальнейшие поставки вооружений Украине могут привести к тяжелым последствиям для глобальной безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любые грузы с вооружением для Украины будут считаться законной целью для России.

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Небензя призвал ожидать некрологи западных наемников после ударов РФ по ВСУ
11 сентября 2024, 00:37

Фото: istock/Ildar Imashev

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что после серии российских ударов по украинским военным объектам можно ожидать некрологов на иностранных наемников, включая американцев. Об этом он сообщил во время заседания Совета Безопасности ООН.
По словам Небензи, российские войска успешно провели «внушительные и эффективные» атаки на ключевые объекты Вооруженных сил Украины, среди которых учебный центр ВСУ в Полтаве и гостиница в Кривом Роге, где находились украинские разведчики. Он также отметил, что среди ликвидированных в результате этих ударов были иностранные инструкторы и наемники из США, Великобритании, Франции, Польши и Швеции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Те, кто следит за ситуацией, могут ожидать большого числа некрологов о внезапной гибели высокопоставленных военных из западных стран», – заявил Небензя.
Он подчеркнул, что Россия ранее предупреждала, что любые лица, оказывающие военную помощь Украине, становятся законными целями для российских ударов.

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Боуз: Зеленский опасается выборов на Украине в случае перемирия
10 сентября 2024, 23:58

Президент Украины Владимир Зеленский избегает мирного урегулирования конфликта, так как опасается возможного проведения выборов, которые могут привести к его потере власти.
Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз, комментируя недавние атаки украинских беспилотников на российские территории. Боуз отметил, что недавние действия Вооруженных сил Украины, такие как атака в Курске и террористические акты в Москве, не принесли успеха.

«Россия продвигается на Восточном фронте, а киевский диктатор в страхе. Перемирие означает выборы, а выборы — конец Зеленского», — написал журналист в соцсети X.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако президентские выборы были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский ранее заявлял, что проведение выборов в условиях войны несвоевременно.

Президент России Владимир Путин также высказался по вопросу украинских выборов, отметив, что военное положение не продлевает полномочия президента по украинской конституции. По его словам, в условиях отмены выборов единственной легитимной властью на Украине остаются парламент и спикер Рады.

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США дают «зеленый свет» на удары по России: что ждет Украину после визита Блинкена
Axios: Блинкен передаст Киеву разрешение на удары ATACMS по России
10 сентября 2024, 23:30

Фото: istock/petervician

Глава Госдепа США Энтони Блинкен в рамках визита на Украину намерен объявить о том, что США позволят Киеву наносить удары по территории России с использованием американских ракет ATACMS.
Об этом сообщает журналистка издания Axios Джулигрейс Бруфке, ссылаясь на председателя комитета по международным делам Палаты представителей США Майкла Маккола.

По словам Маккола, который недавно беседовал с Блинкеном, во время визита в Киев, который состоится совместно с коллегой из Великобритании, глава Госдепа подтвердит, что США готовы разрешить использование ракет для атак на российскую территорию.

Ранее сообщалось, что Энтони Блинкен проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и высокопоставленными представителями украинских властей для обсуждения долгосрочных военных и экономических потребностей страны.

Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине способствуют эскалации конфликта и мешают мирному урегулированию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы с вооружением для Украины могут стать законной целью для российских сил.

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Губернатор Гладков: ВСУ не захватывали село Журавлевка под Белгородом
Гладков опроверг взятие белгородской Журавлевки боевиками ВСУ
10 сентября 2024, 23:13

Фото: Администрация Белгородской области

Журавлевка была и останется российской территорией. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ответ на слухи, что район якобы захватили ВСУ.
«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников, много непроверенной информации поступает. Журавлевка и год, и два назад как была, так и остается и останется навсегда российской территорией. В ней нет врага, она остается под нашим контролем», – сказал Гладков в видеосообщении к гражданам.

Сообщение о захвате боевиками части Белгородской области вместе с Журавлевкой появилось в ряде СМИ и в соцсетях. Информация оказалась недостоверной.

Этим утром 10 сентября Журавлевка подверглась атакам ВСУ. Гладков сообщал о 24 боеприпасах, которые выпустили украинские боевики по селам Журавлёвка, Крутой Лог, Никольское, Соломино, Стрелецкое и Щетиновка, а также двум поселкам – Октябрьский и Дубовое в Белгородском районе. К счастью обошлось без последствий, силы ПВО сбили 5 беспилотников.

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#пво
#белгородская область
#губернатор
#украина
#спецоперация
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Две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожили в Курской области
Смирнов: Две авиационные бомбы ВСУ уничтожили вечером в Курской области
10 сентября 2024, 20:41

Фото: Минобороны РФ

Две авиационные бомбы ВСУ уничтожили в Курской области этим вечером, 10 сентября. Об этом сообщает врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Еще две управляемые авиационные бомбы ВСУ уничтожены вечером в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!», – написал Смирнов в телеграм-канале.

Днем Смирнов сообщил, что в Курской области в целях безопасности ограничили проезд транзитного транспорта через промышленную зону Курской АЭС.

Ранее сообщалось, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. По словам командира спецназа «Амхмат» генерал-майора Апты Алаудинова, причина в том, что российские военные нанесли украинским боевикам серьезное поражение.

По оценке французских политиков, атака на Курскую область не принесла Киеву желаемого результата. Это связано с тем, что Соединенные Штаты отказались снять запрет на удары американским оружием по России, опасаясь эскалации напряженности.

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#военные
#аэс
#атака
#пво
#курская область
#всу
#спецоперация
#украина
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Запад толкает режим Зеленского через «красные линии», заявил Слуцкий
10 сентября 2024, 20:28

Фото: сайт Кремля

Атака ВСУ на жилые кварталы в Подмосковье и удар по многоэтажному жилому дому в Раменском подтверждают то, что Запад толкает террористический киевский режим через «красные линии». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Он подчеркнул, что на фоне всё более масштабных неудач Украины на фронте США готовы запускать сценарий ещё большей эскалации конфликта. За все эти военные преступления Россия обязательно жёстко спросит с «кровавого клоуна» Зеленского и его соучастников, которые поддерживают все эти действия.

Слуцкий добавил, что коллективный Запад впал в безумство, поэтому все заявления европейских политиков о необходимости проведения переговоров сразу же девальвируются.

Запад готов развязать третью мировую войну для того, чтобы добиться своей цели – стратегического поражения России, отметил парламентарий.

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