Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео

Фото: istock/Ton Photograph
Видеозапись штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками появилась в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
На кадрах видно, как колонна бронетехники, возглавляемая танком и боевой машиной десанта (БМД), двигается по дороге, затем выезжает на поле и врывается в населенный пункт. Машины оснащены специальными антидроновыми козырьками.
По информации авторов канала, операцию проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели выстроить оборону в селе, что позволило российским десантникам прорваться в центр Снагости без потерь в технике.
Когда было снято видео, не уточняется. Ранее, 19 августа, проходила информация об освобождении Снагости от ВСУ, однако с тех пор оперативная обстановка могла измениться.
По данным различных источников, 10 сентября Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области, за несколько часов освободив около десяти населенных пунктов. Официальные комментарии от Минобороны РФ по поводу операции пока отсутствуют.
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По информации авторов канала, операцию проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели выстроить оборону в селе, что позволило российским десантникам прорваться в центр Снагости без потерь в технике.
Когда было снято видео, не уточняется. Ранее, 19 августа, проходила информация об освобождении Снагости от ВСУ, однако с тех пор оперативная обстановка могла измениться.
По данным различных источников, 10 сентября Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области, за несколько часов освободив около десяти населенных пунктов. Официальные комментарии от Минобороны РФ по поводу операции пока отсутствуют.
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Елена Перлова