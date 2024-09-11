Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами

Фото: Минобороны РФ
США рассматривают возможность отмены запрета на удары украинских Вооруженных сил по территории России в ближайшие недели. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
Некоторые представители администрации США уже поддерживают такую инициативу, однако им предстоит убедить остальную часть Белого дома, включая президента Джо Байдена, в необходимости этого шага. Ожидается, что окончательное решение может быть принято до начала заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится 22-23 сентября в Нью-Йорке.
Президент Байден ранее уже заявил, что рассматривается возможность предоставления Украине разрешения на использование дальнобойного вооружения для атак на российскую территорию. По данным Politico, украинские власти готовят список потенциальных целей на территории РФ, который может быть представлен американскому руководству как часть попыток снять ограничения на подобные удары.
Официального подтверждения со стороны Белого дома пока не поступало.
Читайте также:
Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео
Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием
Небензя призвал ожидать некрологи западных наемников после ударов РФ по ВСУ
Президент Байден ранее уже заявил, что рассматривается возможность предоставления Украине разрешения на использование дальнобойного вооружения для атак на российскую территорию. По данным Politico, украинские власти готовят список потенциальных целей на территории РФ, который может быть представлен американскому руководству как часть попыток снять ограничения на подобные удары.
Официального подтверждения со стороны Белого дома пока не поступало.
Читайте также:
Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео
Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием
Небензя призвал ожидать некрологи западных наемников после ударов РФ по ВСУ
Елена Перлова