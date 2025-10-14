Российский вор-рецидивист выпрыгнул с третьего этажа в попытке сбежать от полиции

14 октября 2025, 19:41

В Благовещенске задержали мужчину по подозрению в ограблении девушки

Фото: Istock/blinow61

В городе Благовещенск 8 октября 38-летний мужчина похитил имущество у 21-летней девушки, а после попытался скрыться от полиции через окно. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.