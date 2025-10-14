Российский вор-рецидивист выпрыгнул с третьего этажа в попытке сбежать от полиции
В городе Благовещенск 8 октября 38-летний мужчина похитил имущество у 21-летней девушки, а после попытался скрыться от полиции через окно. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Происшествие случилось возле караоке-бара на перекрёстке улиц Ленина и Шевченко. По словам местной жительницы, неизвестный мужчина ударил её по голове, после чего она потеряла сознание.
Очнувшись, девушка обнаружила, что у неё пропал дорогой телефон и ювелирные изделия. Сумму ущерба предварительно оценили в 330 тысяч рублей. Правоохранители выяснили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался житель Свободненского района с неоднократными судимостями.
Во время задержания в одной из гостиниц мужчина попытался убежать, спрыгнув с окна третьего этажа, но сотрудники полиции его задержали. Суд арестовал подозреваемого. Полиция проверяет его причастность к другим преступлениям.
