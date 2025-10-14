Достижения.рф

В Зеленограде пьяный хулиган сильно повредил автобус и избил водителя

В Зеленограде возбуждено уголовное дело после нападения на водителя автобуса
Фото: Istock/globalmoments

В Зеленограде 22-летний москвич напал на водителя автобуса и повредил транспорт. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.



Конфликт произошёл на улице, у подъезда жилого дома 834А. По информации ведомства, молодой человек в состоянии алкогольного опьянения трижды швырнул крышку от мусорного бака в автобус.

Эти действия повредили дверь транспортного средства и причинили ущерб на сумму свыше 98 тысяч рублей. После этого злоумышленник подошёл к водителю и нанёс ему удар кулаком в ухо.

По этим фактам правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и вандализме. Сейчас материалы дела с утверждённым обвинением поступили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Волгограде пьяный мигрант-дебошир крушил детскую площадку и бросался на людей.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0