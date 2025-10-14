В Зеленограде пьяный хулиган сильно повредил автобус и избил водителя

14 октября 2025, 18:12

В Зеленограде возбуждено уголовное дело после нападения на водителя автобуса

Фото: Istock/globalmoments

В Зеленограде 22-летний москвич напал на водителя автобуса и повредил транспорт. Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.