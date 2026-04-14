В одной из квартир Подмосковья нашли трупы двух мужчин

РЕН ТВ: В Больших Вяземах нашли трупы двух мужчин в квартире

В подмосковном поселке Большие Вязёмы обнаружили тела двух мужчин с колото-резаными ранами лица и шеи. Погибшими оказались 39-летний Максим и 40-летний Денис, сообщает источник РЕН ТВ.





Ранее в Московской области суд вынес приговор гражданину Украины Притуле, признанному виновным в жестоком убийстве. Как уточняется в Telegram-канале подмосковных судов общей юрисдикции, мужчину приговорили к десяти годам колонии строгого режима.



Следствие установило, что преступление совершилось в ночь на 22 декабря в Ногинске. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, осужденный напал на свою возлюбленную с ножом и нанес ей множественные удары в живот, кисть и шею. От полученных ранений женщина скончалась на месте.



При задержании мужчина объяснил свой поступок ревностью и внезапным приступом ненависти.



