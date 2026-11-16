В Челябинске произошла перестрелка во дворе жилого дома

16 ноября 2026, 12:45

Челябинские подростки устроили перестрелку из ракетниц во дворе

Фото: istockphoto/Dzurag

В Челябинске в одном из жилых дворов на улице подростки устроили перестрелку из ракетниц. Полиция разыскивает участников инцидента.





За медицинской помощью после перестрелки никто не обращался. Однако имущество одного из жителей дома пострадало — заряд попал в его автомобиль.





«По этому адресу незамедлительно были направлены ближайшие экипажи патрульно-постовых нарядов, а также проверены дворы прилегающих домов. Однако участников происшествия не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.