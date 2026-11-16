В Челябинске произошла перестрелка во дворе жилого дома
Челябинские подростки устроили перестрелку из ракетниц во дворе
В Челябинске в одном из жилых дворов на улице подростки устроили перестрелку из ракетниц. Полиция разыскивает участников инцидента.
За медицинской помощью после перестрелки никто не обращался. Однако имущество одного из жителей дома пострадало — заряд попал в его автомобиль.
«По этому адресу незамедлительно были направлены ближайшие экипажи патрульно-постовых нарядов, а также проверены дворы прилегающих домов. Однако участников происшествия не обнаружено», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Челябинску.Отмечается, что за последние несколько месяцев это уже третья «сходка» группы подростков. В начале октября молодежь устроила массовую драку у памятника В. И. Курчатову — тогда задержали десять человек, двоих из которых поместили в СИЗО. В начале ноября похожая потасовка произошла в Тракторозаводском районе.