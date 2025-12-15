Турция заявила о сбитии БПЛА над Черным морем

15 декабря 2025, 21:42

В Минобороны Турции сообщили о сбитии БПЛА над Черным морем

Фото: istockphoto/bbsferrari

В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации беспилотника над Чёрным морем. Об этом ведомство написало в соцсети X.