Турция заявила о сбитии БПЛА над Черным морем
В Минобороны Турции сообщили о нейтрализации беспилотника над Чёрным морем. Об этом ведомство написало в соцсети X.
По данным министерства, военные зафиксировали воздушную цель, приближавшуюся к турецкому воздушному пространству, и взяли её под контроль с помощью истребителя F-16, предоставленного НАТО.
Позже объект идентифицировали как БПЛА, который потерял управление. Аппарат уничтожили в безопасной зоне вдали от жилой застройки.
Ранее сообщалось, что ПВО России за ночь нейтрализовала над регионами страны 130 БПЛА ВСУ.
