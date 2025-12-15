Среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть граждане России

15 декабря 2025, 22:19

МИД РФ: среди жертв теракта в Австралии есть граждане России

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Среди жертв в результате нападения на пляже в Сиднее оказались россияне. Об этом 15 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





Дипломат отметила, что в Москве восприняли сообщения о случившемся с «глубоким прискорбием», решительно осудили атаку экстремистов и подчеркнули необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях.





«Среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — цитируют слова Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.