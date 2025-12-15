Достижения.рф

Среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть граждане России

МИД РФ: среди жертв теракта в Австралии есть граждане России
Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Среди жертв в результате нападения на пляже в Сиднее оказались россияне. Об этом 15 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Дипломат отметила, что в Москве восприняли сообщения о случившемся с «глубоким прискорбием», решительно осудили атаку экстремистов и подчеркнули необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях.

«Среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — цитируют слова Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.
Нападение произошло 14 декабря в районе пляжа Бонди. Злоумышленники открыли огонь по людям во время мероприятия, приуроченного к еврейскому празднику Ханука.

По данным news.com.au, одного из нападавших застрелили, второму оказали медицинскую помощь, а третий добровольно сдался полиции. Инцидент квалифицировали как теракт. В момент атаки на пляже находилось не менее тысячи человек.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0