Среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть граждане России

МИД РФ: среди жертв теракта в Австралии есть граждане России
Среди жертв в результате нападения на пляже в Сиднее оказались россияне. Об этом 15 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в Москве восприняли сообщения о случившемся с «глубоким прискорбием», решительно осудили атаку экстремистов и подчеркнули необходимость бескомпромиссной борьбы с терроризмом во всех его проявлениях.
«Среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — цитируют слова Захаровой на сайте внешнеполитического ведомства.Нападение произошло 14 декабря в районе пляжа Бонди. Злоумышленники открыли огонь по людям во время мероприятия, приуроченного к еврейскому празднику Ханука.
По данным news.com.au, одного из нападавших застрелили, второму оказали медицинскую помощь, а третий добровольно сдался полиции. Инцидент квалифицировали как теракт. В момент атаки на пляже находилось не менее тысячи человек.