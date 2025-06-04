Влекущую за собой катастрофы «Рыбу Судного дня» выбросило на берег в Австралии

04 июня 2025, 05:18

Guardian: На берег Австралии выбросило предвещающую катастрофу «рыбу Судного дня»

Фото: iStock/Riza Azhari

В Австралии на пляже Тасмании обнаружили выброшенного на берег сельдяного короля. В легендах эту рыбу называют предвестником катастроф, сообщила газета The Guardian.





«Короля» длиной около трех метров заметила женщина, гулявшая по Оушен-Бич на западе острова.



Сельдяной король, известный как ремень-рыба или «рыба Судного дня», обитает в открытом океане на глубине от 150 до 500 метров и может достигать восьми метров в длину и весить свыше 400 килограммов. Эта полуглубоководная рыба встречается в теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, но редко появляется у берегов.



В 2011 году такую рыбу нашли в Калифорнии (США), и через пару дней там произошло землетрясение магнитудой 4,4.





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«Это довольно известная рыба. Представители этого вида часто поднимаются на поверхность по разным причинам. Это может быть глубинное землетрясение или другие аномалии. Как один из вариантов — магнитные бури из-за солнечной вспышки», — рассказал эксперт.