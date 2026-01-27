Убийцу одного из криминальных авторитетов задержали в Москве

27 января 2026, 17:33

В Москве полиция задержала убийцу криминального авторитета Вахтанга Кардавы

Фото: istockphoto/Diy13

В Москве правоохранители задержали одного из участников перестрелки, в ходе которой убили криминального авторитета Вахтанга Кардаву, известного как Ваха Сухумский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.