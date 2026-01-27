Убийцу одного из криминальных авторитетов задержали в Москве
В Москве правоохранители задержали одного из участников перестрелки, в ходе которой убили криминального авторитета Вахтанга Кардаву, известного как Ваха Сухумский. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.
Задержанному предъявили обвинение по трем статьям. Его заключили под стражу, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
Нападение произошло 25 апреля 2005 года в ресторане «Желтая субмарина» в центре Москвы. Четверо вооруженных мужчин приехали в 1-й Тверской-Ямской переулок, ворвались в заведение и открыли прицельный огонь по Кардаве, сидевшему за столом. После этого нападавшие скрылись. В результате стрельбы погибли также знакомый и охранник Кардавы.
Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, однако повторный анализ материалов дела помог выйти на след подозреваемого. Как установили следователи, он вклеил свою фотографию в чужой паспорт и почти 20 лет жил под другим именем.
