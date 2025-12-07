Российского баскетболиста арестовали во время матча
В Москве задержали 18-летнего баскетболиста и участника проекта MO.BASKET Максима Новикова во время любительского матча 2 ноября. Об этом сообщает портал «Чемпионат».
Спортсмена обвинили в причастности к крупному мошенничеству. Сейчас он находится под стражей. Максимальное наказание по вменяемой статье — десять лет колонии.
Подруга парня в соцсетях рассказала, что он стал жертвой киберпреступников. Неизвестные пригрозили, что его вместе с семьей привлекут к ответственности за связи с террористической организацией. Поводом стало якобы фиктивное оформление кредита из-за «взлома» Госуслуг.
Под предлогом «легализации» своих доходов аферисты вовлекли молодого человека в схему передачи некой посылки. Он думал, что сотрудничает со спецслужбами.
