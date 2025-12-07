Российского баскетболиста арестовали во время матча

07 декабря 2025, 13:00

В Москве арестовали 18-летнего баскетболиста Максима Новикова за мошенничество

Фото: iStock/Yobro10

В Москве задержали 18-летнего баскетболиста и участника проекта MO.BASKET Максима Новикова во время любительского матча 2 ноября. Об этом сообщает портал «Чемпионат».