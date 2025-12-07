Достижения.рф

Российского баскетболиста арестовали во время матча

В Москве арестовали 18-летнего баскетболиста Максима Новикова за мошенничество
Фото: iStock/Yobro10

В Москве задержали 18-летнего баскетболиста и участника проекта MO.BASKET Максима Новикова во время любительского матча 2 ноября. Об этом сообщает портал «Чемпионат».



Спортсмена обвинили в причастности к крупному мошенничеству. Сейчас он находится под стражей. Максимальное наказание по вменяемой статье — десять лет колонии.

Подруга парня в соцсетях рассказала, что он стал жертвой киберпреступников. Неизвестные пригрозили, что его вместе с семьей привлекут к ответственности за связи с террористической организацией. Поводом стало якобы фиктивное оформление кредита из-за «взлома» Госуслуг.

Под предлогом «легализации» своих доходов аферисты вовлекли молодого человека в схему передачи некой посылки. Он думал, что сотрудничает со спецслужбами.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0