Россиянка залила газом водителя автобуса за одну просьбу

В Хабаровске девушка распылила в водителя автобуса перцовый баллончик
Фото: iStock/Vector DSGNR

В Хабаровске девушка не уступила дорогу водителю автобуса и распылила в него перцовый баллончик. Об этом сообщает телеграм-канал «Сводка Хабаровск | Новости Хабаровска» со ссылкой на подписчика.



По его данным, все произошло в центре города. Автоледи перекрыла дорогу водителю автобуса, не дав ему выехать с остановки. Утверждается, что мужчина вежливо попросил ее освободить проезд, но та отказалась. В итоге между ними возник конфликт, в ходе которого девушка залила газом лицо мужчины и скрылась.

Пассажирка автобуса помогла водителю промыть глаза и вызвала скорую помощь. Пострадавший получил ожог глаз.

Ранее сообщалось, что в Улан-Удэ женщина выбежала на красный свет под колеса мусоровоза и скончалась в больнице.

Лидия Пономарева

