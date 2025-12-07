Россиянка залила газом водителя автобуса за одну просьбу

07 декабря 2025, 12:08

В Хабаровске девушка распылила в водителя автобуса перцовый баллончик

Фото: iStock/Vector DSGNR

В Хабаровске девушка не уступила дорогу водителю автобуса и распылила в него перцовый баллончик. Об этом сообщает телеграм-канал «Сводка Хабаровск | Новости Хабаровска» со ссылкой на подписчика.