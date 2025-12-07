Россиянка залила газом водителя автобуса за одну просьбу
В Хабаровске девушка не уступила дорогу водителю автобуса и распылила в него перцовый баллончик. Об этом сообщает телеграм-канал «Сводка Хабаровск | Новости Хабаровска» со ссылкой на подписчика.
По его данным, все произошло в центре города. Автоледи перекрыла дорогу водителю автобуса, не дав ему выехать с остановки. Утверждается, что мужчина вежливо попросил ее освободить проезд, но та отказалась. В итоге между ними возник конфликт, в ходе которого девушка залила газом лицо мужчины и скрылась.
Пассажирка автобуса помогла водителю промыть глаза и вызвала скорую помощь. Пострадавший получил ожог глаз.
