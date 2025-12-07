В клинике пластической хирургии Москвы умерла пациентка
В московской клинике пластической хирургии скончалась 50-летняя пациентка Ольга Ф.
Об этом 7 декабря сообщили источники «Известий».
По предварительным данным, 6 декабря женщине провели две операции: уменьшение груди и абдоминопластику. Утром следующего дня ей стало плохо, и врачи не смогли её спасти.
Предполагаемая причина смерти — аспирация. Сейчас обстоятельства трагедии выясняются.
