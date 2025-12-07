Урок физкультуры обернулся для российского школьника ​множественными переломами

07 декабря 2025, 12:25

В Петербурге 12-летний школьник сломал восемь позвонков на уроке физкультуры

Фото: iStock/blinow61

В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик получил компрессионный перелом восьми позвонков во время урока физкультуры. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru.