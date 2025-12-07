Урок физкультуры обернулся для российского школьника множественными переломами
В Санкт-Петербурге 12-летний мальчик получил компрессионный перелом восьми позвонков во время урока физкультуры. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru.
Все произошло 10 октября, когда школьник забирался по канату. В какой-то момент трос оборвался, и ребенок упал с трехметровой высоты.
В тот же день директор лицея написал матери пострадавшего, что застройщик здания — компания «Арсенал» — возместит все затраты на лечение. Однако позже женщине сообщили, что виновного не нашли, а компенсация отменяется.
Сейчас подросток ходит в корсете и обучается дома. Ему запретили сидеть полгода — можно только лежать. Чтобы вернуться к тренировкам в спортивной школе Олимпийского резерва, юному пловцу нужно полностью восстановиться. Семья собирается обратиться в следственный комитет.
