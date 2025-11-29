Юную фигуристку академии Плющенко регулярно избивает мать
Юную фигуристку, тренирующуюся в академии Евгения Плющенко, регулярно подвергает насилию её мать. Об этом пишут телеграм-каналы.
Отмечается, что в фигурном катании, как и во многих других дисциплинах, где акцент делается на раннюю специализацию и высокие достижения, проблема насилия над детьми имеет системный характер. Часто его источниками становятся не только тренеры, но и родители.
14-летняя фигуристка Лена Костылева уже успела завоевать первенство России и финал юниорского «Гран-при», став одной из лучших юниорок страны. Однако её мама недовольна успехами дочери.
Недавно стало известно, что женщина регулярно применяет к ней физическое насилие в раздевалках. С согласия девочки и её отца в сети опубликовали запись, на которой видно, как мать душит Лену. Это лишь один из примеров жестокости, с которой сталкивается ребенок.
Сейчас дело находится под контролем органов опеки. Но вне зависимости от того, как сложится судьба Лены, важно осознавать, что множество спортсменок проходят через подобные испытания и будут продолжать сталкиваться с такими ситуациями.
