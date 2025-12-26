26 декабря 2025, 16:53

Reuters: В Лихтенштейне загадочно умерла целая семья с чиновником

Фото: istockphoto/Ben185

Полиция Лихтенштейна выясняет обстоятельства гибели четырех членов одной семьи, чьи тела нашли на этой неделе. Информацию передает Reuters.