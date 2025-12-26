В Лихтенштейне загадочно умерла целая семья с чиновником
Полиция Лихтенштейна выясняет обстоятельства гибели четырех членов одной семьи, чьи тела нашли на этой неделе. Информацию передает Reuters.
В среду на швейцарском берегу Рейна, неподалеку от столицы княжества, обнаружили тело 41-летнего мужчины. Как установили правоохранители, погибший был высокопоставленным сотрудником муниципалитета коммуны Тризен.
Ранее его отстранили от должности из‑за финансовых нарушений в бухгалтерии. Позже при осмотре его квартиры полиция нашла тела еще трех человек — 73-летнего мужчины и двух женщин в возрасте 68 и 45 лет. По версии следствия, это были родители и сестра погибшего.
Сейчас на местах работают судебно-медицинские эксперты, которым предстоит определить причины смерти всех четверых. В полиции отметили, что подобные случаи крайне редки для небольшого альпийского княжества.
Читайте также: