Российского чиновника по строительству метро поймали на взятке
Бывшего директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожно-транспортной сети Нижнего Новгорода арестовали по делу о получении взятки, сообщили 2 сентября в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.
Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, в 2024–2025 годах обвиняемый содействовал одной коммерческой организации в выигрыше конкурса на выполнение работ по строительству и ремонту автомобильных дорог в городе и в заключении с ней муниципального контракта. За это, как утверждают в СК, он получил взятку от учредителя фирмы — в виде оплаты ремонтных работ в принадлежащей тому квартире на сумму свыше 7 млн рублей. Тогда же экс‑чиновник был объявлен в федеральный розыск.
Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее, 24 августа, Следственный комитет сообщил об аресте бывшего прокурора Лодейнопольского района Ленинградской области. Его обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей — за содействие в вынесении нужного решения в ходе судебного разбирательства, надзор за расследованием которого осуществляла районная прокуратура.
