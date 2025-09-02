Российского чиновника по строительству метро поймали на взятке

02 сентября 2025, 22:55

СК: экс-глава строительного управления нижегородского метро пойман за взятке

Фото: istockphoto/blinow61

Бывшего директора главного управления по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожно-транспортной сети Нижнего Новгорода арестовали по делу о получении взятки, сообщили 2 сентября в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.