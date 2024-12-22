Дальнобойщика-россиянина из Дагестана нашли убитым на севере Ирана

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Дальнобойщик-россиянин обнаружен убитым на севере Ирана в провинции Гилян. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу российской дипмиссии в Тегеране. Там уточнили, что на теле убитого зафиксированы огнестрельные ранения. Также известно, что он уроженец Республики Дагестан.
«Российская сторона призывает иранских коллег к срочному и тщательному расследованию, наказанию виновных, и наведению порядка на погранпункте Астара», — говорится в сообщении.Иранская сторона разбирается в произошедшем. Расследование контролирует Генеральное российское консульство в Реште, а также посольство в Иране.
Дипломаты соболезнуют родственникам и близким погибшего дальнобойщика.
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