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Российского депутата арестовали по подозрению в использовании рабского труда

Под Владимиром арестовали депутата по подозрению в использовании рабского труда
25 октября 2024, 12:14
Фото: iStock/undefined undefined

Фото: iStock/undefined undefined

Во Владимирской области депутата Совета народных депутатов Собинского района подозревают в использовании рабского труда. Об этом пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что в преступную группу, организованную депутатом, входили ещё три человека. В отношении всех четверых были возбуждены уголовные дела. Они задержаны и помещены под стражу.

По данным следствия, в 2022 году в депутата возник преступный умысел, целью которого было использование рабского труда на принадлежащих ему хозяйственных объектах. Для реализации задуманного он нанял трёх жителей Собинского района, которых вместе со своими сообщниками незаконно удерживал, применяя при этом насильственные действия.



Также в период с июля по октябрь этого года депутат вместе со своей преступной группой похитил с банковского счёта жителя города Собинки, являющегося участником СВО, более одного миллиона рублей путём обналичивания их через банкоматы.

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Неизвестный с ножом напал на посетителей гипермаркета «Окей» в Петербурге
25 октября 2024, 12:32

Фото: iStock/BrianAJackson

Неадекватный мужчина с ножом ворвался в гипермаркет «Окей» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
По предварительным данным, в результате действий мужчины пострадали три человека. Очевидцы сообщают, что видели, как двух женщин и охранника на носилках выносили из здания гипермаркета. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии – его дважды пырнули ножом.

На место прибыли экстренные службы, которые занимаются выяснением обстоятельств и причин произошедшего.

Telegram-канал «Москва 24» опубликовал видеозапись одного из посетителей магазина. На неё видно лежащую на полу женщину, которой пытаются оказать первую помощью сотрудницы магазина, до прибытия медиков.

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На Чукотке мог потерпеть крушение вертолёт, спасатели пытаются добраться до места
25 октября 2024, 11:18

Фото: iStock/MMADIA

Вертолёт мог потерпеть крушение на Чукотке. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Со слов очевидцев, воздушное судно сначала врезалось в сопку, а затем упало в Билибинском районе.

Местные жители уверяют, что видели крушение судна в районе шести утра в пятницу. После этого в воздух поднялся чёрный густой дам.

По данным жителями координатам вылетел вертолёт Ми-8, который ничего не обнаружил. Поэтому было принято решение отправить на место пять сотрудников МЧС на снегоходах «Буран». Через несколько часов они вернулись, поскольку не смогли на своём транспорте подняться на крутой склон. Сведения о возможном крушении вертолёта продолжают проверять.

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#жители
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Следственный комитет опубликовал кадры подозреваемого в стрельбе в Коркино
25 октября 2024, 10:59

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

В Челябинской области правоохранители задержали 58-летнего мужчину, который стрелял по людям во время беспорядков в городе Коркино. В результате ранения получили два человека.
Региональное управление Следственного комитета РФ опубликовало видео задержания подозреваемого. На кадрах можно увидеть, как силовики приходят к нему домой, оглашают постановление о возбуждении уголовного дела о покушении на убийство. В ходе обыска в доме мужчины правоохранители обнаружили и изъяли оружие, из которого производились выстрелы.

Накануне, 24 октября, на улице Троицкая подозреваемый выстрелил в двух мужчин 29 и 37 лет, после чего скрылся. Оба получили ранения и были доставлены в медицинское учреждение. По словам медиков, их спасло именно то, что в больницу их доставили очень быстро и врачи сумели сразу оказать им помощь.

В ближайшее время стрелку будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#мужчины
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Проблема с цыганами в Коркино назревала давно
СК: проблема с поведением цыган давно беспокоит жителей Коркино, но не решается
25 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/Motortion

Проблема беззаконного поведения цыган в Коркино Челябинской области уже давно беспокоит местных жителей, однако никак не решается. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
«После произошедшего убийства жительницы города Коркино в регионе произошёл народный сход. Проблема противоправного поведения цыган, проживающих в городе, длительное время беспокоит местных жителей, но не решается», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что на сегодняшний день люди, подозреваемые в убийстве женщины и покушении на убийство других жителей региона, задержаны. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия.

Напомним, что в среду вечером в припаркованном во дворе автомобиле было обнаружено тело 40-летней женщины, которая работала частным извозчиком. На её теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Последним она подвозила подростка-цыгана, который, вероятнее всего, и убил женщину.

Отмечается, что убийство женщины вызвало волнения у жителей Коркино, которые вышли на улицы с требованием наказать виновных. В общей сложности толпа состояла из около 150 человек.

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#убийство
#женщины
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Около 150 человек вышли на улицы Коркино после убийства цыганом женщины-таксиста
25 октября 2024, 10:14

Фото: iStock/sibway

Порядка 150 человек вышли на улицы Коркино в Челябинской области после убийства цыганом женщины-таксиста. Народ требует наказать виновных, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.
Напомним, что в среду вечером в припаркованном во дворе автомобиле было обнаружено тело 40-летней женщины, которая работала частным извозчиком. На её теле были обнаружены множественные ножевые ранения. Последним она подвозила подростка-цыгана, который, вероятнее всего, и убил женщину. Молодой человек задержан. У таксистки остались двое детей, 11 и 15 лет. Власти региона оказывают помощь семье.

Отмечается, что убийство женщины вызвало волнения у жителей Коркино, которые вышли на улицы с требованием наказать виновных. В общей сложности толпа состояла из около 150 человек.

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#челябинск
#убийство
#помощь
#дом
#полиция
#расследование
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В турецком отеле россияне подверглись нападению, ведется следствие
25 октября 2024, 09:57

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В одном из отелей города Гёчек в Анталье произошла драка с участием российских граждан, пишет РИА Новости со ссылкой на Генконсульство России в регионе.
Сообщается, что инцидент случился во вторник, когда группа неизвестных лиц напала на россиян. Пострадавшие были немедленно доставлены в ближайшую больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их состояние не уточняется.

Турецкие правоохранительные органы начали расследование инцидента. Дипломаты Генконсульства России находятся в контакте с пострадавшими и местными властями, следя за соблюдением прав граждан России в данной ситуации.

Ранее стало известно, что во Владивостоке 36-летняя женщина, не имеющая водительского удостоверения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, заехала на крышу легкового автомобиля Honda Shuttle.

До этого в Перми две девушки подожгли офис местного отделения партии «Единая Россия». После акта вандализма они покинули место происшествия, при этом все происходящее снимали на мобильный телефон.

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#расследование
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Жительница Волгограда обвинила врачей в смерти отца в котловане возле больницы
25 октября 2024, 09:28

Фото: istockphoto/sudok1

Жительница Волгограда обвинила медиков из городской больницы в смерти 86-летнего отца. Мужчину без признаков жизни обнаружили в котловане на территории около медицинского учреждения.
Отец женщины попал в больницу в конце сентября с признаками инсульта, сообщает сетевое издание V1. Он уже как будто шёл на поправку, но внезапно его дочери сообщили о смерти пациента. Пенсионера нашли в котловане на территории небольшого сквера около медучреждения.

В региональном управлении Следственного комитета женщине рассказали, что её отец вылез из окна больничного здания и упал в яму. Но она сомневается в этой версии, так как не верит, что пожилой и слабый человек был способен на такие акробатические трюки. По её словам, всё случившееся похоже на какую-то сюрреалистическую историю. В региональном комитете здравоохранения начали проверку по факту случившегося.

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#отец
#мужчина
#медучреждения
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В России женщина без прав на внедорожнике влетела на крышу другого авто
Жительница Владивостока получила 10 суток административного ареста за ДТП
25 октября 2024, 07:59

Фото: iStock/Bilanol

Во Владивостоке 36-летняя женщина, не имеющая водительского удостоверения, управляя внедорожником Toyota Land Cruiser, заехала на крышу легкового автомобиля Honda Shuttle. Об этом информирует УМВД России по Приморскому краю в своем Telegram-канале.
Сообщается, что инцидент произошёл из-за того, что водитель не обеспечила контроль за движением своего транспортного средства, в результате чего внедорожник съехал с косогора и наехал на стоящий автомобиль. На опубликованных полицией фотографиях видно, что внедорожник серьёзно повредил легковушку, заехав на её крышу. К счастью, обошлось без пострадавших.

Отмечается, что женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Она была привлечена к административной ответственности за невыполнение требований о прохождении освидетельствования. Ей были назначены 10 суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что в Коркино задержали 50 участников беспорядков после убийства таксистки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Коркино задержали 50 участников беспорядков после убийства таксистки
25 октября 2024, 07:10

Фото: istock/blinow61

Вечером 24 октября в Коркино Челябинской области произошли массовые беспорядки, вызванные убийством 40-летней таксистки. Правоохранительные органы задержали более 50 человек, двое из которых получили травмы. Об этом информирует Telegram-канала Ural Mash.
Напомним, что 23 октября в Коркино была найдена убитой 40-летняя таксистка Елена Сарафанова с ножевыми ранениями. Трагедия произошла после того, как она выехала на вызов в цыганский поселок.

В социальных сетях появились фотографии двух подозреваемых — братьев-цыган, 17 и 19 лет. Следствие полагает, что младший из них убил женщину во время конфликта, нанеся ей несколько ножевых ударов. Подростка задержали, а его старший брат дает показания по делу.

На следующий день, 24 октября, местные жители собрались у дома подозреваемых. В этот момент раздались выстрелы, в результате которых были ранены два человека. Это спровоцировало массовые беспорядки: люди начали поджигать дома и переворачивать автомобили.

На место прибыли полиция и Росгвардия. Цыгане, опасаясь самосуда, пытались покинуть поселок и уехать в соседний Еманжелинск.

Ранее сообщалось, что в московском районе Царицыно произошла трагедия: маленький ребенок погиб, когда на него упал телевизор. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#полиция
#росгвардия
#трагедия
#дома
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