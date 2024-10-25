Российского депутата арестовали по подозрению в использовании рабского труда

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Во Владимирской области депутата Совета народных депутатов Собинского района подозревают в использовании рабского труда. Об этом пресс-служба регионального управления ФСБ России сообщила в беседе с ТАСС.
Отмечается, что в преступную группу, организованную депутатом, входили ещё три человека. В отношении всех четверых были возбуждены уголовные дела. Они задержаны и помещены под стражу.
По данным следствия, в 2022 году в депутата возник преступный умысел, целью которого было использование рабского труда на принадлежащих ему хозяйственных объектах. Для реализации задуманного он нанял трёх жителей Собинского района, которых вместе со своими сообщниками незаконно удерживал, применяя при этом насильственные действия.
Также в период с июля по октябрь этого года депутат вместе со своей преступной группой похитил с банковского счёта жителя города Собинки, являющегося участником СВО, более одного миллиона рублей путём обналичивания их через банкоматы.
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По данным следствия, в 2022 году в депутата возник преступный умысел, целью которого было использование рабского труда на принадлежащих ему хозяйственных объектах. Для реализации задуманного он нанял трёх жителей Собинского района, которых вместе со своими сообщниками незаконно удерживал, применяя при этом насильственные действия.
Также в период с июля по октябрь этого года депутат вместе со своей преступной группой похитил с банковского счёта жителя города Собинки, являющегося участником СВО, более одного миллиона рублей путём обналичивания их через банкоматы.
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Анастасия Чинкова