Российского футболиста обокрали в Греции

12 августа 2025, 19:17

Российского футболиста Федора Чалова обокрали на одном из греческих пляжей

Федор Чалов (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Нападающего ПАОКа Федора Чалова обокрали на пляже в Халкидиках, сообщает ANT News.