Российского футболиста обокрали в Греции
Нападающего ПАОКа Федора Чалова обокрали на пляже в Халкидиках, сообщает ANT News.
10 августа футболист приехал на отдых и оставил автомобиль на бесплатной стоянке у пляжа «Миконьятика» в Неа‑Калликратии. Злоумышленники вскрыли машину и похитили сумку с документами и €200. Чалов обратился в местные правоохранительные органы.
Федор перешёл в ПАОК из московского ЦСКА в августе 2024 года за €3 млн. Дебютировал за новую команду 13 августа в матче Лиги чемпионов; после вылета из турнира ПАОК продолжил выступления в Лиге Европы. В прошедшем сезоне Чалов провёл за клуб 40 матчей, забил пять мячей и отдал семь результативных передач, а коллектив занял третье место в чемпионате Греции.
Ранее в составе ЦСКА он трижды становился серебряным призёром чемпионата России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Сейчас футболисту 27 лет.
