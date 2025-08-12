Силкин оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в РПЛ
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин убеждён, что «Локомотив» без проблем может претендовать на титул в нынешнем сезоне РПЛ.
По его словам, у команды сейчас хорошие результаты — игроки усвоили задачу уходить в отрыв, чтобы к финишу бороться за первую строчку.
Галактионов сумел достучаться до футболистов, они выкладываются и набирают максимальные очки. Конкуренты допускают осечки, тогда как «железнодорожники» выглядят стабильнее; чемпионат длинный, и у всех будут промахи, — сказал Силкин Metaratings.ru.
После четырёх туров «Локомотив» набрал 12 очков и единолично лидирует в таблице. 16 августа команда сыграет в гостях с «Балтикой» в матче пятого тура, начало — в 15:00 по московскому времени.
Читайте также: