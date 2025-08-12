Силкин оценил шансы «Локомотива» на чемпионство в РПЛ

12 августа 2025, 15:15

Силкин: у «Локомотива» есть все шансы на чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин убеждён, что «Локомотив» без проблем может претендовать на титул в нынешнем сезоне РПЛ.