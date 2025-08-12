Рамирес оценил игру Батракова в РПЛ
Рамирес назвал Батракова лучшим игроком РПЛ на данный момент
Защитник московского «Локомотива» Кристиан Рамирес высоко отозвался о партнёре Алексеe Батракове после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:2).
Батраков оформил хет‑трик в победном поединке 4:2 и с шестью мячами возглавляет список бомбардиров РПЛ в этом сезоне.
«Батраков — сейчас один из лучших в лиге? Конечно. Все знают, какой он сильный футболист: он это доказал в игре со «Спартаком» и в других матчах. Мне очень приятно играть вместе с ним», — сказал Рамирес Metaratings.ru.На вопрос, станет ли хет‑трик против «Спартака» визитной карточкой для европейских клубов, он ответил утвердительно. Рамирес выразил уверенность, что европейские клубы наблюдают за Батраковым, но ему самому предстоит решить, чего он хочет дальше.