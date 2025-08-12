Рамирес оценил игру Батракова в РПЛ

12 августа 2025, 14:15

Рамирес назвал Батракова лучшим игроком РПЛ на данный момент

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Защитник московского «Локомотива» Кристиан Рамирес высоко отозвался о партнёре Алексеe Батракове после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:2).





Батраков оформил хет‑трик в победном поединке 4:2 и с шестью мячами возглавляет список бомбардиров РПЛ в этом сезоне.





«Батраков — сейчас один из лучших в лиге? Конечно. Все знают, какой он сильный футболист: он это доказал в игре со «Спартаком» и в других матчах. Мне очень приятно играть вместе с ним», — сказал Рамирес Metaratings.ru.

