Рамирес оценил игру Батракова в РПЛ

Рамирес назвал Батракова лучшим игроком РПЛ на данный момент
Защитник московского «Локомотива» Кристиан Рамирес высоко отозвался о партнёре Алексеe Батракове после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (4:2).



Батраков оформил хет‑трик в победном поединке 4:2 и с шестью мячами возглавляет список бомбардиров РПЛ в этом сезоне.

«Батраков — сейчас один из лучших в лиге? Конечно. Все знают, какой он сильный футболист: он это доказал в игре со «Спартаком» и в других матчах. Мне очень приятно играть вместе с ним», — сказал Рамирес Metaratings.ru.
На вопрос, станет ли хет‑трик против «Спартака» визитной карточкой для европейских клубов, он ответил утвердительно. ​Рамирес выразил уверенность, что европейские ​клубы наблюдают за Батраковым, но ему самому предстоит решить, чего он хочет дальше.
