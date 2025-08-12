Кобелев заявил, что «Динамо» не впечатляет, но всё равно будет наверху таблицы

12 августа 2025, 13:30

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Коблев выразил мнение, что московская команда должна подняться в верхнюю часть турнирной таблицы, несмотря на скромное начало сезона.





Собеседник Metaratings.ru заявил, что неубедительно в этом сезоне стартовало не только «Динамо», но и «Спартак» и «Зенит». Такую динамику Коблев объяснил процессом перестройки команды, изменением игровой модели.





«Динамо» пока не впечатляет. При таком подборе игроков команда должна была, если не блистать, то хотя бы стабильно набирать очки. Трудно сказать, сможет ли Карпин исправить ситуацию. Тем не менее, считаю, что «Динамо» всё равно окажется в верхней части таблицы», – отметил Коблев.