Подростки из Каспийска общались с 20-летним парнем от имени девушки и вымогали у него деньги
Подростки общались с парнем от имени девушки, а потом вымогали у него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Четверо жителей Каспийска в возрасте 15 и 16 лет от имени девушки вступили в интимную переписку с 20-летним махачкалинцем. Они уговорили его отправить компрометирующие фотографии и видеозаписи. Через несколько дней подростки организовали встречу и потребовали деньги за неразглашение данных.
Испугавшись, молодой человек немедленно передал несовершеннолетним шантажистам 150 тысяч рублей. Однако подростки не остановились на этом и потребовали ещё. Когда парень передавал оставшиеся 250 тысяч рублей, его действия заметили полицейские. Злоумышленников задержали на месте преступления. Теперь им предъявлены обвинения в вымогательстве.
Читайте также: