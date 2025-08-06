Российского пенсионера сожгли из-за квартиры
В Перми суд приговорил мужчина за убийство пенсионера из-за квартиры в 2019 году
В Перми суд приговорил к 18 годам колонии особого режима 57-летнего местного жителя, который сжег пенсионера из-за квартиры шесть лет назад. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Злоумышленника признали виновным по статьям 159 («Мошенничество») и 105 («Убийство») УК РФ. Весной 2019 года мужчина обманом завладел квартирой пожилого мужчины.
Затем, испугавшись, что потерпевший может обратиться в полицию, решил его убить. 16 марта 2019 года обвиняемый избил пенсионера металлической кувалдой, облил его бензином и поджег. После чего преступник скрылся с места происшествия.
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