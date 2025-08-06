Российского пенсионера сожгли из-за квартиры

06 августа 2025, 14:17

В Перми суд приговорил мужчина за убийство пенсионера из-за квартиры в 2019 году

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Перми суд приговорил к 18 годам колонии особого режима 57-летнего местного жителя, который сжег пенсионера из-за квартиры шесть лет назад. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.