Российского подростка подозревают в убийстве женщины

03 октября 2026, 19:11

МВД: Подростка из Удмуртии задержали за убийство женщины

Фото: istockphoto/Chalabala

В Ижевске сотрудники полиции задержали подростка по подозрению в убийстве 52-летней женщины. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.