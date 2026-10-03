Российского подростка подозревают в убийстве женщины
В Ижевске сотрудники полиции задержали подростка по подозрению в убийстве 52-летней женщины. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.
По данным ведомства, вечером 26 сентября между подростком и женщиной произошел конфликт. Предположительно, несовершеннолетний находился в состоянии алкогольного опьянения и нанес потерпевшей множественные телесные повреждения. От полученных травм женщина скончалась.
Тело погибшей обнаружили возле одного из домов. По факту произошедшего следственный отдел СУ СК России по Удмуртии возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).
Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска отдела полиции №4 УМВД России по Ижевску совместно с патрульно-постовой службой. Подростка поместили в изолятор временного содержания.
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