Пьяный юноша жестоко убил жену и ребенка в Петербурге
В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России.
По версии следствия, тела погибших с множественными ножевыми ранениями обнаружили утром в квартире дома. Предварительно установили, что во время бытового конфликта молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на женщину и ребенка с ножом.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух лиц. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Ранее в Петербурге мужчина изрезал двух женщин и покончил с собой. Подробности — в нашем материале.
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