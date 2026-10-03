Пьяный юноша жестоко убил жену и ребенка в Петербурге

03 октября 2026, 16:35

Пьяный парень напал с ножом на жену и ребенка на Наличной улице в Петербурге

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

В Санкт-Петербурге задержали 21-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве женщины и ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России.