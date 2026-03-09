Российского подростка заподозрили в убийстве мужчины

09 марта 2026, 13:34

СК: подростка заподозрили в убийстве мужчины в Иркутске

Фото: istockphoto/Rawf8

В Иркутске задержали 17-летнего подростка по подозрению в гибели мужчины. Об этом сообщили в СУ СК РФ по области.