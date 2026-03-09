Российского подростка заподозрили в убийстве мужчины
В Иркутске задержали 17-летнего подростка по подозрению в гибели мужчины. Об этом сообщили в СУ СК РФ по области.
По данным следствия, возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть. Сотрудники полиции установили местонахождение подростка. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.
Как уточняют в СК, инцидент начался в торговом центре, компании молодых людей не понравилось поведение мужчины, которого они сочли пьяным, и они решили его «наказать». На улице между ними произошел конфликт, во время которого один из подростков ударил мужчину ножом в ногу.
Потерпевший скончался от кровопотери.
Читайте также: