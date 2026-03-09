Россиянин случайно выстрелил себе в живот из ружья
Неосторожное обращение с оружием обернулось серьезной травмой для 34-летнего жителя Оренбурга. Об этом сообщает местный телеканал ОРТ.
Мужчина случайно выстрелил себе в живот, когда чистил дома свое пневматическое ружье. Пострадавшего с проникающим ранением брюшной стенки доставили в больницу, и врачи сообщили о случившемся в полицию.
Оружие и боеприпасы изъяли и отправили на экспертизу. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. По итогам проверки они примут процессуальное решение.
