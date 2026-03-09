Россиянин случайно выстрелил себе в живот из ружья

09 марта 2026, 12:55

Житель Оренбурга случайно выстрелил себе в живот из ружья

Фото: iStock/maxim4e4ek

Неосторожное обращение с оружием обернулось серьезной травмой для 34-летнего жителя Оренбурга. Об этом сообщает местный телеканал ОРТ.