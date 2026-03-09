Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции, погибло больше десяти человек

09 марта 2026, 13:24

Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Антальи, погибло 14 человек

Фото: istockphoto/naumoid

Катер с нелегальными мигрантами затонул в понедельник у берегов турецкой провинции Анталья. Об этом сообщают власти региона, пишет РИА Новости. По их данным, погибли как минимум 14 человек.