Катер с мигрантами-нелегалами затонул у берегов Турции, погибло больше десяти человек
Катер с нелегальными мигрантами затонул в понедельник у берегов турецкой провинции Анталья. Об этом сообщают власти региона, пишет РИА Новости. По их данным, погибли как минимум 14 человек.
Судно с мигрантами из Афганистана, среди которых были женщины и дети, заметили у побережья района Демре около 06:00 мск. Береговая охрана попыталась остановить катер, однако он начал резко маневрировать, пытаясь уйти от преследования, и столкнулся с катером пограничников. В результате часть людей оказалась в воде.
Находившихся на борту доставили на берег, некоторым потребовалась медицинская помощь. Власти уточнили, что 14 мигрантов задержали, семерых удалось спасти. По факту происшествия начали расследование.
