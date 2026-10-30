Российского школьника насмерть переехала электричка
13-летнего мальчика насмерть сбила электричка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Трагедия произошла вечером 29 октября на перегоне между станциями Москва-3 и Маленковская Ярославского направления Московской железной дороги. По данным следствия, подросток пошел гулять с двумя друзьями и не вернулся домой к назначенному времени. Родители позвонили сыну на мобильный телефон, однако тот не взял трубку. О случившемся они узнали от сотрудников скорой помощи.
Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что школьник находился слишком близко к путям и оказался в габарите приближающегося состава. Смертельные травмы он получил в результате наезда электропоезда сообщением Пушкино — Москва.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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