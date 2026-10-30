Российского школьника насмерть переехала электричка

30 октября 2026, 13:34

В Москве электричка насмерть сбила 13-летнего мальчика

Фото: пресс-служба Западного МСУТ СК России

13-летнего мальчика насмерть сбила электричка на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Западного МСУТ СК России.