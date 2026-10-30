В Подмосковье ребенок пять дней ходил со спонжем для макияжа в организме
В Подмосковье врачи вытащили из организма девочки косметический спонж
В подмосковный Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля бригада скорой помощи доставила девочку с жалобами на сильную боль в животе, рвоту и отсутствие стула. Медики диагностировали кишечную непроходимость и госпитализировали пациентку в хирургическое отделение, пишет «Осторожно, Москва».
В ходе операции выяснилось, что ребенок проглотил косметический спонж, который находился в организме около пяти дней. Хирурги выполнили лапаротомию и извлекли инородное тело. При этом обнаружили некроз участка тонкой кишки в месте нахождения предмета — он оказался нежизнеспособным, и его удалили с помощью ультразвукового коагулятора.
«Операция продлилась около двух часов и прошла успешно, без осложнений», — рассказал хирург Мухтар Мамедов.Ранее красногорские врачи извлекли из пищевода пациентки фрагмент зубного протеза. В стационар срочно обратилась женщина с жалобами на резкую боль в груди и затруднение при глотании.