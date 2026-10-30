В Подмосковье ребенок пять дней ходил со спонжем для макияжа в организме

30 октября 2026, 13:11

В Подмосковье врачи вытащили из организма девочки косметический спонж

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В подмосковный Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля бригада скорой помощи доставила девочку с жалобами на сильную боль в животе, рвоту и отсутствие стула. Медики диагностировали кишечную непроходимость и госпитализировали пациентку в хирургическое отделение, пишет «Осторожно, Москва».





В ходе операции выяснилось, что ребенок проглотил косметический спонж, который находился в организме около пяти дней. Хирурги выполнили лапаротомию и извлекли инородное тело. При этом обнаружили некроз участка тонкой кишки в месте нахождения предмета — он оказался нежизнеспособным, и его удалили с помощью ультразвукового коагулятора.





«Операция продлилась около двух часов и прошла успешно, без осложнений», — рассказал хирург Мухтар Мамедов.