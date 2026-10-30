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В Подмосковье произошло крупное ДТП с фурой

В Московской области случилось массовое ДТП с большегрузом
Фото: istockphoto/JTeivans

В Московской области произошло массовое ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».



По данным источника, авария произошла возле ЖК «Томилино Парк». Водитель фуры выехал на полосу встречного движения и столкнулся с несколькими автомобилями.

На опубликованных кадрах видно, что на проезжей части находятся несколько разбитых машин, а их детали разлетелись по сторонам. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Иркутской области отправили в СИЗО виновника ДТП, где погибла беременная женщина. 40-летний мужчина в состоянии опьянения ехал из Улан-Удэ в Иркутск.

Никита Кротов

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