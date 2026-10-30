В Подмосковье произошло крупное ДТП с фурой
В Московской области произошло массовое ДТП с участием большегруза. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
По данным источника, авария произошла возле ЖК «Томилино Парк». Водитель фуры выехал на полосу встречного движения и столкнулся с несколькими автомобилями.
На опубликованных кадрах видно, что на проезжей части находятся несколько разбитых машин, а их детали разлетелись по сторонам. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее в Иркутской области отправили в СИЗО виновника ДТП, где погибла беременная женщина. 40-летний мужчина в состоянии опьянения ехал из Улан-Удэ в Иркутск.
Читайте также: