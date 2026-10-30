Воронежца в один день поразили инсульт и инфаркт
В Воронеже 62-летний мужчина перенес инфаркт и инсульт с разницей в несколько часов. Об этом сообщили в Воронежской областной клинической больнице №1.
По данным медучреждения, пациент много лет страдал от повышенного давления, однако за медицинской помощью не обращался. В середине октября у него появились сильные давящие боли за грудиной — бригада скорой помощи доставила мужчину в областную клиническую больницу №1 с подозрением на инфаркт миокарда.
При обследовании врачи выявили высокий риск тромбоза артерии, питающей сердце, а также многососудистое поражение и кальциноз на фоне хронического атеросклероза. Пациенту экстренно выполнили транслюминальную баллонную ангиопластику левой коронарной артерии со стентированием. Операция прошла успешно.
Однако уже через несколько часов после вмешательства у мужчины нарушилась речь и возникла слабость в левых конечностях. Компьютерная томография подтвердила ишемический инсульт. Хирурги в экстренном порядке устранили закупорку правой средней мозговой артерии, удалив тромб. Уже через два часа к пациенту вернулись речь и сила в конечностях.
Мужчину перевели в неврологическое отделение для дальнейшего наблюдения. Врачи оценивают его прогноз как благоприятный при условии соблюдения рекомендаций и постоянной медикаментозной терапии.
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