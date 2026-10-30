Воронежца в один день поразили инсульт и инфаркт

30 октября 2026, 13:31

В Воронеже мужчина перенес инфаркт и инсульт в один день, врачи его спасли

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

В Воронеже 62-летний мужчина перенес инфаркт и инсульт с разницей в несколько часов. Об этом сообщили в Воронежской областной клинической больнице №1.