Российского школьника сняли с рейса без причины и оставили одного в аэропорту
В Алтайском крае привлекли к ответственности авиакомпанию, которая сняла с рейса подростка и оставила его одного в аэропорту. Об этом сообщается на сайте управления региона по обеспечению деятельности мировых судей.
Ребенка вывели из самолета без объяснения причин прямо перед вылетом. Отец пострадавшего подал иск, в котором указал, что его сын имел право лететь самостоятельно без сопровождения взрослых — это разрешено детям старше 12 лет. Авиакомпания в свою защиту заявила, что подросток якобы сам изъявил желание покинуть борт после разговора с истцом.
Судья встал на сторону школьника, постановив, что перевозчик не выполнил своих обязательств. В итоге с него взыскали 14,6 тысячи рублей. В эту сумму вошли стоимость билета, моральная компенсация и штраф.
